ماجد عثمان: تحليل نتائج التعداد الاقتصادي أول محاولة جادة للاستفادة من البيانات

قال ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، إن مشروع تحليل نتائج التعداد الاقتصادي يمثل أول محاولة جادة للاستفادة من بيانات التعدادات بشكل تحليلي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثالثة حول استشارات لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017 /2018، بعنوان "النشاط الاقتصادي والسياسات العامة" والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".

وتابع أن تلك المشروعات التي تأخذ التعدادات وتقوم بتحليلها تحليلا متعمقا بواسطة الباحثين الأكفاء هي خطوة في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن ذلك ينطبق على التعداد السكاني والاقتصادي بنفس الدرجة، معربًا عن اعتزازه بالثقة التي تم إيلاؤها لمركز بصيرة للقيام بهذا العمل.

وتضمنت الورشة الثالثة استعراض أربع ورقات سياسات لموضوعات مهمة تمثلت في "تأثير القروض على إنتاجية المنشآت الاقتصادية"، قدمها د.شهير زكي أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، كما جاءت الورقة الثانية بعنوان "هل هناك علاقة بين صافي القيمة المضافة والسياسات المالية الحكومية(الإعانات/الضرائب)؟، وقدمها د.أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في مصر" وقدمتها د عالية المهدي، وكانت الورقة الأخيرة بعنوان "العلاقة بين الاستثمار البشري في المحافظات وأدائها الاقتصادي"، وقدمها د.ماجد عثمان.

ومن جانبها قالت د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة إن مجموعة الورش التي تم عقدها تضمنت استعراض 12 ورقة سياسات تعمل على تحليل نتائج التعداد الاقتصادي 2017 /2018، موضحة أن الورشة الأولي تناولت المنشآت الاقتصادية وأدائها الاقتصادي حيث دارت أوراق السياسات التي تم تقديمها في الورشة حول تلك الموضوعات من حيث الإنتاجية وأسبابها وتركزها وكذا الموارد المعطلة بها ، متابعة أن الورشة الثانية ناقشت موضوع المرأة داخل سوق العمل من خلال بيانات التعداد الاقتصادي حيث تضمنت الأوراق المقدمة بها دور المرأة في سوق العمل والأجور والتشغيل، والإطار الذي تعمل به المرأة ومدى تمثيلها بسوق العمل وإذا كان كافيًا، مضيفة أن الورشة الثالثة ناقشت المنشآت الاقتصادية كما جاء في تعداد 2017 /2018 والسياسات العامة.

