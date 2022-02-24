علي جبر بعد الفوز على البنك الأهلي: كانت مبارة صعبة

قال علي جبر نجم دفاع نادي بيراميدز إن المباراة أمام البنك الأهلي كانت صعبة للغاية والفوز تأخر للنهاية رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للاعبين وكان بإمكانهم تحقيق الانتصار العريض وفي النهاية الفوز مهم للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري حيث وضع النادي مجددا في قمة جدول ترتيب المسابقة.

شدد على أن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة التي كان بالإمكان معها تحقيق الانتصار الكبير بأكثر من هدف، مشيرا إلى أن اللاعبين قاتلوا حتى النهاية ومن اللحظة الأولى كان بيراميدز الأكثر سيطرة واستحق الفوز عن جدارة.

أشار إلى أن الأمور تسير بصورة جيدة بعد 4 انتصارات متتالية محليا وقاريا والنادي هدفه المنافسة على جميع البطولات والأمور تسير بشكل رائع والهدف حاليا هو مواصلة مسيرة التألق محليا وقاريا والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات.