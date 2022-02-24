لبنان يدعو روسيا لوقف العمليات العسكرية بأوكرانيا وسحب قواتها والعودة لمنطق الحوار

دعا لبنان، روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورًا في أوكرانيا، وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها.

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الخارجية اللبنانية أدانت فيه اجتياح الأراضي الأوكرانية.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن موقفها يأتي إنطلاقًا من تمسك لبنان بالمبادئ الراسخة والناظمة للشرعية الدولية التي ترعى الأمن والسلم الدوليين، وفي طليعتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها وأمن حدودها.

وعبرت الخارجية اللبنانية، عن إيمانها بوجوب حل كافة النزاعات التي قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية وعبر التفاوض، ومن خلال آليات الوساطة التي يلحظها القانون الدولي الذي ينبغي أن يبقى الملاذ الأوحد للدول تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن قرارها يأتي نظرًا لما شهده تاريخ لبنان الحديث من اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي امتد أثرها البالغ لسنوات طويلة على استقراره وازدهاره.