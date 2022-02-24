اشتعال الحرب.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجلي أعضاء بعثتها من أوكرانيا

أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، بإجلاء جميع أعضاء البعثة الدولية من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، “بسبب اشتعال الحرب والوضع الأمني المتدهور في أوكرانيا، وبالتنسيق مع الرئيس الحالي، قررت إجلاء جميع أعضاء البعثة الدولية من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن”.

إلي ذلك، قررت أمريكا، اليوم الخميس، إرسال المزيد من الطائرات الحربية، بما في ذلك "إف 35" ومروحيات "أباتشي"، إلى شرق أوروبا، إلي إستونيا وليتوانيا ورومانيا، تزامنا مع الغزو الروسي لـ أوكرانيا.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، ستصل 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" على الأقل، إلى إستونيا وليتوانيا ورومانيا في وقت لاحق اليوم.

وذكر التقرير أن كل دولة ستستضيف طائرتين، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير وصول المروحيات، لكن من المقرر وصولها إلى مواقعها.