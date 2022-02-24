«ممثل الأغلبية»: كلمة الرئيس بالمنتدى العالمي للتعافي من كورونا خطة عمل دولية لعبور الحاضر نحو مستقبل أفضل

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن كلمة الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعافي من كورونا، تحمل رسائل قوية وواضحة للمجتمع الدولي، وخطة عمل لعبور الحاضر نحو مستقبل آمن وأفضل.

وقال رشاد، في تصريحات له، إن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تأتي في توقيت مهم للغاية؛ في ظل ما تواجهه البشرية من أزمة طاحنة، وما تشهدهه من تقاعس للمجتمع الدولي، وقواه العظمى في فرض السلام العام ونبذ وانهاء الصراعات.

وأوضح ممثل الأغلبية، أن الرئيس جدد الدعوة مرة أخرى للمجتمع الدولي بضرورة التكاتف والتكامل؛ حيث إنه الضمانة الحقيقية للتغلب على الأزمات والتحديات، وخلق مجتمعات آمنة، وحماية مصالح الشعوب البسيطة.

وأكد ممثل الأغلبية، إلى أن كلمة الرئيس عبرت عن حجم الجهود والنجاحات والإنجازات التي تحققت في ظل أزمة كورونا؛ وهو ما يشير إلى أن مصر عازمة على المضي قدمًا في بناء وتدشين حضارتها وجمهورياتها الجديدة.

وأضاف ممثل الأغلبية، أن مصر أرست وعظمت خلال جائحة كورونا مجموعة من المبادىء ترتكز على إعلاء القيم والحقوق الإنسانية، وتوفير الرعاية الاجتماعية؛ والقضاء على الفقر؛ وأثبتت أنه متى وُجدت الإرادة تحقق الإنجاز.