السعودية تؤكد حقها السيادي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها

أكدت السعودية، اليوم/الخميس/، حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار وسلامة أراضيها، وأيضًا أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مواجهة الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك في الرسالة التي أرسلها القائم بأعمال وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق، إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات الأخيرة على المملكة.

وطالب العتيق - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي ومورد أسلحتهم، فضلاً عن الموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديدهم للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.