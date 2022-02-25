مساعد وزير التنمية المحلية : 305 مليار جنيه تكلفة تطوير الريف المصري بالغربية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية استعرض اليوم مع محافظ الغربية المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".



وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مشروع تطوير الريف المصري في الغربية يضم 54 قرية و88 تابعًا في مختلف القطاعات، وإقامة 727 مشروع بتكلفة تتخطى الـ3.5 مليار جنيه من مشروعات توصيل مياه الشرب والغاز الطبيعي، وإنشاء مجمعات زراعية وبيطرية وتطوير مراكز الشباب، مع رصف الطرق المحلية، وتبطين الترع.



ولفت إلى أن هناك توجيهات بمتابعة التغيرات المكانية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ19 شملت إزالة 150 حالة بناء مخالف على مساحة تتجاوز الـ8 آلاف متر مربع، وازالة المخالفات على أراضي زراعية على مساحة 2.5 فدان .





