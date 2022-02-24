متخصص في الشؤون الأوكرانية: الوضع الآن مأساوي

قال محمد البابا متخصص في الشؤون الأوكرانية، إن هناك اشتباكات كبيرة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين وتدعمهم روسيا، فمنذ الرابعة صباحا تعرضت كرامتورسك لقصف مدفعي مكثف وهناك ضحايا مدنيين وعسكريين أوكرانيين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، أن الوضع في أوكرانيا مأساوي والقوات الروسية بدأت تتمد، والجيش الأوكراني يحاول الدفاع عن الأراضي ولكن الهجوم كان مفاجئ.



وأوضح أن كرامتورسك تبعد 10 كم عن خطوط التماس التي تقع فيها الاشتباكات منذ الصباح، لافتًا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة والجيش الأوكراني يحاول الاستموات في موقعة ولكن هناك هجوم كثيف من روسيا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 1800 خرق لوقف إطلاق النار، ولكن الأن هي حرب مفتوحة ويحاول الجيش الأوكراني صد الهجوم الروسي.