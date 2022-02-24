توم حرب: العقوبات الموقعة على روسيا ليست جدية.. لهذا السبب

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إنه لا توجد عقوبات جدية وقعت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، حيث أنه إذا كان الأمريكان والأوربيين جادون في العقوبات على روسيا فما عليهم إلا أن يقفوا ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وأشار "حرب"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن بوتين هو أكثر مستفيد من الوضع في الوقت الراهن، منوها بأنه كان يجب تجميد الأموال الروسية في الولايات المتحدة وأوروبا وهذا لم يحدث.

وأوضح أن العقوبات الموقعة على روسيا لا تهم بوتين لأنها ضعيفة، مضيفا أن الشعب الأمريكي يعتبر بايدن أضعف رئيس جاء للولايات المتحدة منذ 200 عام، وفشل في معالجة قضايا داخلية بالولايات المتحدة، وشعبيته انخفضت.