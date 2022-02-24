وزيرة التضامن: 355 عارضا يشاركون في ديارنا للحرف اليدوية.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه تم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية فى دورته الـ 72، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

وأضافت "القباج"، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مصر بتتكلم حرفي وتنتج تحت أي ظروف"، لافتة: "لدينا 355 عارضا على مساحة أكثر من 3.5 آلاف متر ونصف".

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن،: "المعرض يضم عارضين على مستوى جمهورية مصر العربية"، مردفه: "ضيف الشرف أهل النوبة الكرام".



وأشارت: "المعرض يتم مجموعة من ذوي الهمم ومجموعة من اللاجئين والمنتجين أصدقاء البيئة"، موضحه: "جميع المنتجات يدوية وصديقة للبيئة، ويتم عمل 20 معرضا هذا العام على مستوى الجمهورية".

