برنامج الأراضي البيضاء: إصدار رسوم الدورة السادسة بالمرحلة الأولى لمدينة جدة

أعلن برنامج الأراضي البيضاء في السعودية، اليوم الخميس، عن إصدار رسوم الدورة السادسة في المرحلة الأولى بمدينة جدة لعام 1443 /1444هــ، داعيا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وذكر البرنامج في بيان له، أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مبينا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

وكان البرنامج أعلن عن فوترة الدورة السادسة لمدينة الرياض خلال الأيام الماضية.

كما أعلن في 15 ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل النظامية في الرياض 110 أيام.

يُشار إلى أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء تضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضم المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ في أغسطس 2020، يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقودا وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.