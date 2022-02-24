المعاملة بالمثل.. الولايات المتحدة تطرد نائب رئيس البعثة الروسية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، طرد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، وذلك ردا على الطرد غير المبرر لنائب رئيس البعثة الأمريكية من موسكو.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، عن تقدم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، من أجل وضع حكومة تابعة لروسيا.

وقال المسئول وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية: "نرى تدفقًا متزايدًا للمدنيين نحو بولندا ونتوقع ان الارقام ستتصاعد، وتم نشر طائرتي أف ٣٥ أمريكية في كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا".

وأضاف: "القواعد الخاصة بجهود عدم التعارض بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا لم تتغير، والاجتياح الروسي لاوكرانيا مازال في مراحله الاولية مع نية قطع رأس الحكم في كييف".

وتابع: "لا اتصالات عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية، وما نراه هو المراحل الاولية لغزو كبير لأوكرانيا وقد بدأ التحرك نحو كييف، ومن الواضح ان العملية العسكرية الروسية مصممة للاستيلاء على المراكز السكانية الكبرى في أوكرانيا".

وذكر المسئول: " ثلاثة خطوط للهجوم الروسي وهي من القرم، وبيلاروسيا ومن خاريف التي تشهد القتال الاعنف، وروسيا استخدمت اكثر من مائة صاروخ باليستي قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ كروز وصواريخ ارض جو".

وأشار إلى أن العملية العسكرية الروسية تركز في الوقت الحالي على الجيش الاوكراني وقواعده ومخازنه ومطاراته.

