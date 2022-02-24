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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة الدولية: الحكم في الاستئناف على براءة متهمين باغتيال الحريري 10 مارس

صدى البلد

 أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن غرفة الاستئناف في المحكمة حددت يوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس المقبل، موعدًا لجلسة علنية للنطق بالحكم في الاستئناف الذي قدمه المدعي العام على الحكم ببراءة اثنين من المتهمين بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 من مرافقيه.

وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نظرت على مدار 5 أيام في شهر أكتوبر الماضي الطعن الذي قدمه المدعى العام في 29 مارس الماضي على حكم الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس 2020 براءة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي من التهم المنسوبة إليهما في قضية اغتيال الحريري و21 من مرافقيه وإصابة 226 آخرين في 14 فبراير عام 2005 والتي حكم فيها على سليم جميل عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي وجهت إليه.

واستمعت غرفة الاستئناف إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.

جدير بالذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وهي محكمة ذات طابع دولي يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا مهمتها محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة 22 شخصًا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصًا، وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها بين 2500 و3000 كيلوجرام من مادة "تي أن تي" في وسط بيروت.

وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، كما حكمت ببراءة ثلاثة متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وفي 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.

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