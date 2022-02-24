مطلق ويعشق الوحدة وتربية الكلاب.. بوتين رجل الاستخبارات أزعج الغرب وأرق قادته

في الفترة الأخيرة برز اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الساحة الدولية بقوة خاصة مع احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا وقراره بشن عملية عسكرية "محدودة" على حد وصفه ضد الجارة الروسية.

الخطابات التي ألقاها بوتين خلال اليومين الماضيين تعقيبا على الأزمة المثارة بين بلاده وأوكرانيا كان لها صدى كبير لدى المتلقي سواء العربي أو الأمريكي أو الأوروبي، حيث ارتفعت أسهم الرجل وبات محط إعجاب الجميع.

ومع إعلان روسيا فجر اليوم، عملية عسكرية محدودة ضد أوكرانيا سيطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخطاب الذي القاه قبل العملية العسكرية على معظم وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والأخبار العالمية.

وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم المعلومات عن الدب الروسي رجل المخابرات الذي أزعج أمريكا وبريطانيا والغرب بأكمله.

الدب الروسي فلاديمير بوتين

ولد فلاديمير فلاديميروفتش بوتين في لينين جراد (تعرف الآن باسم بطرسبرغ) في روسيا في 7 أكتوبر من العام 1952، وتخرج من جامعة ولاية لينن جراد في تخصص القانون عام 1975، وبدأ بوتين مسيرته في الاستخبارات السوفييتية ضابط استخبارات، وقد ظل يشغل هذا المنصب في ألمانيا الشرقية حتى العام 1990 ثم تقاعد برتبة مقدم.

ثم عين بوتين رئيسا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو أحد أذرع الاستخبارات السوفييتية سابقا، ورئيسا لمجلي أمن يلسن، وفي أغسطس من العام 1999، أقال يلسن رئيس الوزراء آنذاك سيرجي ستاباسين وجميع وزرائه ورشح بوتن لخلافته.

وفي العام 1999 استقال بوريس يلسن من منصبه في رئاسة روسيا وعين بوتن ليحل محله حتى يحين موعد الانتخابات الرسمية، وفي مارس عام 2000 انتخب بوتين للدورة الأولى بأصوات بلغت نسبتها 53% من إجمالي الأصوات.

وفي العام 2004 أعيد انتخاب بوتين لمنصب الرئاسة وفي إبريل من العام التالي أجرى زيارة تاريخية لإسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، فكانت تلك أول زيارة لإسرائيل يقوم بها رئيس للكرملين.

الحياة الشخصية لـ بوتين

في العام 1980 التقى بوتين بليودميلا التي أصبحت زوجة له فيما بعد، وكانت تعمل مضيفة طيران آنذاك، ليتزوجا عام 1983 وينجبا ابنتين، هما ماريا التي ولدت عام 1985 وييكاترينا التي ولدت عام 1986، وفي يونيو من عام 2013 أعلن الزوجان عن اعتزامهما الطلاق وقدما لذلك تفسيرات مقتضبة إلا أنهما أكدا أن "القرار اتخذ من كلا الطرفين بالتراضي"، أما من حيث ديانة فلاديمير بوتين ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد لعائلة مسيحية من الروم الأرثودوكس.

نشأ فلاديمير بوتين في شقة مجتمعية تسكن فيها ثلاث عائلات في سانت بطرسبرغ، وقد قال إنه يذكر اصطياده الجرذان على درج الشقة.

عمل جد بوتين طاهيا في منزل لينين الريفي وبعد ذلك أعد الطعام مرات عدة لستالين.

حصل بوتين على الحزام الأسود في رياضة الجودو عندما كان في الثامنة عشر من عمره وهو لا يزال يمارس رياضات الدفاع عن النفس حيث يصفها بأنها فلسفة حياة.

انضم بوتين إلى الاستخبارات السوفييتية مباشرة بعد تخرجه من الجامعة وقضى فترة الثمانينات.

لدى بوتين كلاب أليفة يحبها كثيرا ويصطحبها إلى المحادثات السياسية، حيث يشير البعض إلى أنه يسعى بذلك إلى إخافة قادة العالم.

يتحدث بوتين الألمانية بطلاقة إلا أنه لا يجيد الإنجليزية جيدا.

أشهر أقوال فلاديمير بوتين

- حيانا يكون من الضروري أن تكون وحيدا كي تثبت إنك على الثواب