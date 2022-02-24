بقيمة 3.5 مليون دولار.. الصحة العالمية تطلق صندوق لتوفير الإمدادات الطبية لأوكرانيا

قررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إطلاق صندوق طوارئ بقيمة 3.5 مليون دولار لتوفير الإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، لمواجهة الهجوم الروسي.

وكان قال وزير الرعاية الصحية الأوكراني فيكتور لياشكو، إن 57 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 169 آخرون، في أعقاب الهجمات التي شنتها القوات الروسية.

وأضاف فيكتور لياشكو - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي في بلاده تعرضوا أيضاً للنيران اليوم وتم الإبلاغ عن إصابات بين العاملين في المجال الطبي.

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم تنفيذ عملية عسكرية شرقي أوكرانيا.