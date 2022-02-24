عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا تظل جزءًا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم الإضرار به

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال في روسيا اليوم الخميس، إن روسيا تظل جزءًا من الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله: "تظل روسيا جزءًا من الاقتصاد العالمي ، وفي هذا الصدد ، طالما بقي هذا الجزء، فإننا لا نخطط لإلحاق الضرر بالنظام الذي نشعر أننا ننتمي إليه". 
وأضاف بوتين "لا ننوي إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي الذي ننتمي إليه".
وقال إن شركاء روسيا الغربيين"يجب أن يتفهموا وألا يضعوا لأنفسهم مهمة إخراجنا من هذا النظام" ، مضيفًا أن "هذه القيود ستكون كذلك".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن - في وقت سابق اليوم - عن حزمة عقوبات تعتزم بريطانيا وحلفاؤها فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا، بما في ذلك استبعاد البنوك الروسية من المنظومة المالية البريطانية.
وقال جونسون - في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم - "سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وسنمنع الروس من الوصول إلى الجنيه الإسترليني".
وأضاف جونسون "في اجتماع مجموعة السبع اتفقنا على تعظيم التكلفة على روسيا وإنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي... وسنجمد أصول أكثر من 100 فرد وكيان روسي جديد بالإضافة إلى المائة المعلن عنهم سابقا".
وتابع جونسون "سنمنع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" من الوصول إلى بريطانيا بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بما في ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية وسنعرض تلك التشريعات الأسبوع المقبل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

بقيمة 3.5 مليون دولار.. الصحة العالمية تطلق صندوق لتوفير الإمدادات الطبية لأوكرانيا

آخر يوم .. الأرصاد : هدوء في الأجواء واستقرار الطقس من السبت

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

بوتين يكشف السبب الرئيسي لـ غزو أوكرانيا

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تطرد ثاني أكبر مسؤول في السفارة الروسية بواشنطن

بوتين يقدم شرحا وافيا لـ ماكرون عن أسباب الغزو الروسي لـ أوكرانيا

غرفة التجارة والصناعة بالبحرين: الخضراوات والفاكهة أكثر المنتجات المصرية تواجدا في الأسواق..فيديو

هل تغني الصدقة عن سداد الدَين ؟ .. الإفتاء تجيب

مطلق ويعشق الوحدة وتربية الكلاب.. بوتين رجل الاستخبارات أزعج الغرب وأرق قادته

تنال من بوتبن وحاشيته.. بريطانيا تعلن العقوبات "الأكثر قسوة" ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

على ارتفاع شاهق.. نجاة مغامر بمعجزة من انهيار جليدي قاتل|فيديو

بجسد كامل.. طالبة تعثر على أقدم ديناصور مجنح عمره 170 عاما|صور

عقاب صارم في إندونيسيا .. المعلمات يحرقن هواتف الطالبات بالمدرسة |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ