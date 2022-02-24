بوتين: روسيا تظل جزءًا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم الإضرار به

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال في روسيا اليوم الخميس، إن روسيا تظل جزءًا من الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله: "تظل روسيا جزءًا من الاقتصاد العالمي ، وفي هذا الصدد ، طالما بقي هذا الجزء، فإننا لا نخطط لإلحاق الضرر بالنظام الذي نشعر أننا ننتمي إليه".

وأضاف بوتين "لا ننوي إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي الذي ننتمي إليه".

وقال إن شركاء روسيا الغربيين"يجب أن يتفهموا وألا يضعوا لأنفسهم مهمة إخراجنا من هذا النظام" ، مضيفًا أن "هذه القيود ستكون كذلك".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن - في وقت سابق اليوم - عن حزمة عقوبات تعتزم بريطانيا وحلفاؤها فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا، بما في ذلك استبعاد البنوك الروسية من المنظومة المالية البريطانية.

وقال جونسون - في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم - "سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وسنمنع الروس من الوصول إلى الجنيه الإسترليني".

وأضاف جونسون "في اجتماع مجموعة السبع اتفقنا على تعظيم التكلفة على روسيا وإنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي... وسنجمد أصول أكثر من 100 فرد وكيان روسي جديد بالإضافة إلى المائة المعلن عنهم سابقا".

وتابع جونسون "سنمنع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" من الوصول إلى بريطانيا بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بما في ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية وسنعرض تلك التشريعات الأسبوع المقبل".