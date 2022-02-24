حمد إبراهيم يصدر 3 قرارات على لاعبي الإسماعيلي

أصدر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، 3 قرارات علي لاعبيه وذلك بعد مران الفريق الذي أقيم اليوم علي ملعب " عبد الرحمن أنوس " باستاد الإسماعيلية ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل فرض الانضباط والالتزام علي لاعبيه سعيًا وراء تحسين وضع الفريق الذي لا يليق باسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

وقرر المدير الفني للدراويش، اعتبار الفريق في معسكر مفتوح بداية من اليوم، إضافة إلي منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي، مشددًا على أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه.

جدير بالذكر أن الدراويش بدأ استعداداته لملاقاة مصر المقاصة يوم 1 مارس المقبل على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة لحساب الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المحلي.