غرفة التجارة والصناعة البحرينية : أزمة كورونا ساعدت على التحول الرقمي..فيديو

قال سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، إن أزمة كورونا لها فوائد كبيرة، معلقا “رب ضارة نافعة”، فأزمة كورونا ساعدت على التحول الرقمي، الذي كان له مميزات كبيرة في مجال الصناعة.

وأضاف عبدالله ناس، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”: أتوقع ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج".

وتابع رئيس غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، ان "الخضروات والفاكهة أكثر المنتجات المصرية تواجدا في السوق البحريني، مؤكدا أن البحرينيين بحبون مصر ويأتون لها من اجل السياحة".

وأشار سمير عبدالله ناس: نريد ادخال صناعة الأدوية في البحرين بالاشتراك مع مصر وكذلك تطوير القطاع الصحي .