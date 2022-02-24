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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طاهر أبو زيد: نرفع شعار نقابة بمفهوم جديد في انتخابات المهندسين.. فيديو

المهندس طاهر أبو
المهندس طاهر أبو زيد

قال المهندس طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمرشح لعضوية شعبة الميكانيكا في انتخابات نقابة المهندسين، إن التنسيقية ترفع شعار نقابة بمفهوم جديد خلال الانتخابات.


وأضاف «طاهر أبو زيد» خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن التنسيقية تشارك في انتخابات النقابات المهنية لأول مرة، مشيرا إلى أن المهندس هاني ضاحي وعد بزيادة المعاشات بنسبة 10% أو 15%.


وأعرب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أمنيته بمضاهاة الأداء النقابي في مختلف المحافظات لما يقدم في النقابة العامة بالقاهرة، مضيفا «أتمنى أن يشعر الأعضاء بتأثير إيجابي حال نجاحنا، النقابة بيت المهنة، عايزين نقول للأعضاء إحنا معاكم ونشعر بكم، قادرين نحل مشاكلكم».


وأشار  «طاهر أبو زيد» «التنسيقية في حالة تدريب دائما، وهو ما يساعد على صقل مهارات الأعضاء وتأهيلهم»، مشيرا إلى أن المهندسين المصريين يقومون بدور فعال في المشاركة بمختلف المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
 

طاهر أبو زيد المهندسين شباب الأحزاب السياسيين المهندسين المصريين

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