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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: على بوتين إدراك قدرات "الناتو" النووية

بوتين
بوتين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدرك أن حلف شمال الأطلسي الناتو  يتمتع بقدرات نووية أيضا.

ووصف جان إيف لودريان في لقاء مع قناة TF1 الفرنسية يوم الخميس الرئيس الروسي بأنه "ديكتاتور" وهدد بعقوبات اقتصادية ستضرب "قلب" روسيا.

وأضاف أنه حل أكثر "فعالية على المدى الطويل" من التدخل العسكري في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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