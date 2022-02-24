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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حصولها على أصوات لجنة التحكيم.. متسابقة تطلق الزغاريد على مسرح الدوم..فيديو

متسابقة تزغرد على
متسابقة تزغرد على مسرح الدوم

قدمت متسابقة عرضا في موهبة التمثيل أمام لجنة تحكيم الدوم المكونة من الفنانة يسرا والفنان عمرو  يوسف والمخرج مروان حامد.

 

وقدمت أداء رائعا وبعد حصولها على موافقة لجنة التحكيم، بدأت في إطلاق زغاريد معبرة عن فرحها وتسبب في إضحاك لجنة التحكيم.


وانطلقت  منافسات  المتسابقين في حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط،، الذي يذاع على قناة "أون".


مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم بمشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل الفنانة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

الدوم مسابقة الدوم اخبار التوك شو يسرا زغرودة

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