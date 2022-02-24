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رئيس التحرير
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غرفة التجارة والصناعة بالبحرين: الخضراوات والفاكهة أكثر المنتجات المصرية تواجدا في الأسواق..فيديو

سمير عبدالله ناس،
سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالبحرين

قال سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، إن "الخضراوات والفاكهة أكثر المنتجات المصرية تواجدا في السوق البحريني، مؤكدا أن البحرينيين بحبون مصر ويأتون لها من أجل السياحة".

 

وأضاف سمير عبدالله ناس، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه نريد إدخال صناعة الأدوية في البحرين بالاشتراك مع مصر وكذلك تطوير القطاع الصحي.

 

وتابع رئيس غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، أن هناك تحديات أمنية كثيرة في الدول العربية، مؤكدا أن عدم الاستقرار منفر للاستثمار.

 

وأشار  سمير عبدالله ناس إلى أنه نستهدف العمل على الارتقاء بالاقتصاد العربي، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي حاليا حلم ولكن نسعى لتحقيقه.

 

البحرين خالد ميري التجارة والصناعة الفاكهه الخضروات

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