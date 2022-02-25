عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تعرضهم للأوبئة..

سكان شارع البدري في الخصوص يستغيثون من انتشار القمامة

صدى البلد

استغاث سكان شارع البدري أرض بلحة التابعة لمدينة الخصوص محافظة القليوبية، من انتشار تلال القمامة، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. 

 

قالت هناء أنور الجيزاوى من سكان المنطقة، في استغاثتها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وأَضافت: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان، وللعلم ندفع رسوم نظافة باستمرار".

 

وتابعت: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

 

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

 

للتواصل مع القارئة من خلال رقم 
01001376622


اقرأ أيضا

خوفا من كورونا .. سكان منطقة المجزر فى المنصورة يشكون انتشار تلال القمامة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار فيروس كورونا محافظة القليوبية تراكم تلال القمامة انتشار الحيوانات الضالة الروائح الكريهة انتشار القمامة الأمراض والأوبئة مدينة الخصوص مخالفات القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

بعد تصدره التريند.. شقيق عادل إمام يكشف كيف استقبلت العائلة شائعات مرض الزعيم

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

منظمة التجارة العالمية تحذر من ارتفاع أسعار القمح والخبز بسبب الحرب الأوكرانية

ترشيحاتنا

شوقي علام: مناقشة الغيبيات مكانها الجلسات العلمية .. و المعراج ثابت قطعا كالإسراء

حلمت بمنافسة أم كلثوم.. «نجمة إبراهيم يهودية» اشتهرت بدور «ريا» وأشهرت إسلامها وحولت منزلها لدار تحفيظ القرآن

شوقى علام: لا اجتهاد حول النص الثابت بالقرآن .. فيديو

مصيلحي رئيسًا بالتزكية .. نتيجة انتخابات نادي الاتحاد السكندري

الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات تفرض قيودًا جزئية على الوصول إلى "فيسبوك"

فاروق الباز : والدي مُعلّم الشيخ متولي الشعراوي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوة الناعمة على خط النار.. النساء المقاتلات سلاح أوكرانيا الفتاك أمام آلة الحرب الروسية.. كفاءة المتطوعات تلفت أنظار القادة والمواقع الأمامية تختبر صلابتهن

قتل وإدمان وسجن.. سبب بكاء أحمد عزمي على الهواء وحكاية نجوم تخلوا عنه بسبب أزمته

علاج تضخم البروستاتا بالأعشاب .. أسباب الإصابة وطرق العلاج

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

فيديو

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

كسور في الكتف والضلوع.. كواليس حادث والد نجم ذا فويس كيدز

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ