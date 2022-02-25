بركات: ديانج ممكن يلعب في خط الوسط لوحده





أثنى محمد بركات نجم الأهلي السابق على المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ديانج ممكن يلعب في خط الوسط لوحده، وهيتباع بمبلغ كبير والأهلي هيستفيد بمبلغ كبير نظير بيع ديانج".



وعن طارق حامد لاعب وسط الزمالك قال: "طارق راجل.. وسيبكم من الكلام اللي بيتقال على تمرد طارق اللاعب مصاب ولاعب راجل وبيحب الزمالك"



ختم: "الزمالك قادر على الفوز على الوداد حتى في وجود الجمهور، وسبق ولعب الزمالك بشخصيته في ملاعب ممتلئة بالجمهور مثل الهلال السعودي عندما فاز الزمالك عليه في السوبر المصري السعودي"