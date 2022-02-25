أحمد السيد: حسام البدري تسبب في رحيلي عن الأهلي.. ومندهش من تجاهلي

أكد أحمد السيد مدافع الأهلي السابق أن رحيله عن الأهلي لم يكن يليق بتاريخه، مشددا على أنه مندهش من موقف النادي الأهلي معه، ومؤكدا أن حسام البدري السبب الأساسي في رحيله.



قال السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مندهش من موقف النادي الأهلي معي، عندما رحلت عن الأهلي رحلت بطريقة لا أستحقها، ولم يتم تكريمي بالشكل الأمثل".



وأضاف: "أعاني نفسيا من عدم تواصل مسؤولي الأهلي معي، وشعرت بأن رحيلي كان عاديا عن الأهلي رغم تاريخي مع النادي، وهناك العديد من الأشخاص لم يكن لديهم نصف تاريخي ورحلوا وتم تكريمهم".



وختم حديثه قائلا: "حسام البدري رفض تواجدي في الأهلي وقال إنه يرفض تجديد تعاقدي وكابتن حسن حمدي والخطيب كانا متمسكين بوجودي، وحسام البدري السبب الأساسي في رحيلي عن الأهلي"