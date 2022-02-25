رئيس بعثة الهلال السوداني: مصر والسودان بلد واحد وسنهزم المريخ 2-0

أكد عبد الله العاقب رئيس بعثة الهلال السوداني أن مصر والسودان بلدين شقيقين وأن تواجدهم في القاهرة أمر جيد.



ويلعب المريخ مع الهلال في ملعب الأهلي وي السلام يوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقال العاقب في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC:" نعتبر تواجد المريخ في القاهرة كأنهم في السودان وهناك علاقات طيبة مع مصر".



وأضاف: "أثق أننا سنفوز على المريخ بهدفين للاشيء في القاهرة".



وتابع: "ليس لنا حق في الاعتراض على اختيار المريخ لملعب السلام في القاهرة لمواجهة المريخ، ومن حقهم ذلك لكن كنا نريد إقامة المباراة في السودان".



وواصل: "نائب رئيس المريخ حضر جلسة معنا في مجلس الإدارة وتسلم خطاب وتم إرساله للاتحاد الإفريقي بموافقنا على استضافة مباراة الفريقين على ملعبنا".