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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بعثة المريخ: ظروفنا أصعب من الهلال .. ولهذا السبب اخترنا مواجهتهم في القاهرة

صدى البلد

أكد هيثم كابو  رئيس بعثة المريخ السوداني في القاهرة أن ظروف فريقه أصعب من الهلال حاليا لذلك ستكون مواجهة الفريقين صعبة في دوري أبطال إفريقيا.


ويلعب المريخ مع الهلال في ملعب الأهلي وي السلام اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 


وقال كابو في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية   ETC: "ظروف المريخ أصعب من الهلال بسبب المشاكل السابقة لمجلس الإدارة ومشكلة ملعب النادي وأنه غير متوافق مع اشتراطات الكاف".


وأضاف: "اخترنا مواجهة الهلال في القاهرة بملعب الأهلي لأنه في مصلحتنا وحتى لا يكون الهلال قد لعب 4 مباريات في ملعبه ويسافر مرة واحدة لذلك نرى ذلك في مصلحتنا رغم أن رئيس الهلال رحب باستضافة المريخ على ملعبهم".


وتابع: "بداية ظهور التعنت والشد والجذب بين الطرفين كان بسبب تصريحات بعض المحسوبين على الإدارتين استفزت جماهير الفريققين".


وقال: "الهلال تعنت معنا في الدور التمهيدي ورفض استقابلنا في ملعبهم مع إحدى الفرق ولعبنا في ملعب هلال الأبيض وفزنا في المباراة".


وأوضح: "نعسكر في القاهرة منذ 3 أشهر وتعودنا على ملاعب والأجواء هنا وأعتقد أننا جاهزين للفوز بالثلاث نقاط أمام الهلال".

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