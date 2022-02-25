رئيس بعثة الهلال السوداني: موقفنا المالي مستقر .. وتركى آل الشيخ ساهم في الاستاد الجديد

أكد عبد الله العاقب رئيس بعثة الهلال السوداني أن موقف النادي المالي مستقر بشكل كبير وتحسن خلال السنوات الماضية لافتا أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الفخري ساهم في التجديدات بالاستاد الجديد.



ويلعب المريخ مع الهلال في ملعب الأهلي وي السلام يوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقال العاقب في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC:"لدينا استقرار في الميزانية وتكلفة الملعب الجديد كانت 30 مليون دولار وكان جزء منها استثمار وأيضا مساهمة بعض رجال الأعمال الهلاليين".



وأضاف: "تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي داعم للنادي بشكل كبير وهيثم السباط رئيس النادي، وقد ساهم بشكل كبير في تجديدات الإضاءات عن طريق شركة إسبانية وأيضا الجهاز الفني للفريق الذي دعمه".



وتابع: "الهلال تقريبا من 2007 لم يخرج من دور المجموعات وينافس دائما لأفضل مستوى في البطولة الأقوى لذلك هو الأفضل تاريخيا للسودان للبطولات الإفريقية".