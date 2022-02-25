سلمى أيمن تعتلى عرش المجر الدولية بذهبية الخماسى الحديث

توجت سلمى ايمن عبد المقصود بالميدالية الذهبية منافسات فردى السيدات فى ختام بطوله المجر الدوليه والتى أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من ١٨ الى ٢٤ فبراير الجارى.

احتلت سلمى أيمن المركز الاول بحصولها على مجموع نقاط ١٤٠٠ نقطة فيما حصدت البريطانية جيسيكا فارلى المركز الثانى بمجموع نقاط ١٣٧٨ نقطه بينما جاءت لاعبة بيلاروسيا فولها سيلكينا فى المركز الثالث بمجموع نقاط ١٣٧٤ نقطه فيما جاءت المصريه أميره قنديل فى المركز ال ١٨ بعد اصابتها فى سقوطها فى مسابقة الفروسيه مما اضطر الى عدم استكمال المسابقات.

وقد حضر توزيع الجوائر السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست

يذكر ان السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، استقبل فريق المنتخب المصري للخماسي الحديث الذي يشارك في بطولة المجر الدولية للعبة الخماسي الحديث، حيث أكد السفير لأعضاء الفريق على الاهتمام الذي توليه مصر للرياضة والرياضيين في كافة الألعاب الرياضية،

يذكر ان بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة المجر الدولية ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" حيث تعتبر البطولة هى اولى المشاركات الدولية للخماسى الحديث بعد انتهاء اولمبياد ‏طوكيو 2020.‏

ويترأس بعثة المنتخب على عاصم عضو مجلس الإدارة ومعه ياسر حفنى إداري، ‏ورؤوف حسام المدير الفني ومحمد غيث مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية ‏ويوسف حسن دكتور العلاج الطبيعى والمساج .‏

وتضم قائمة المنتخب كلا من اسلام حامد ومهند طارق ومعتز وائل ، ‏وسلمى أيمن وأميرة قنديل وملك خالد ونورين بولس ومايا محمد وهيا محمد .‏

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 28 ‏مارس المقبل