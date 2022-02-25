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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تعلق على طرد دبلوماسي روسي من أمريكا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، إن روسيا سترد على طرد القنصل الروسي لدى أمريكا سيرجي تريبلكوف، ثاني أهم دبلوماسي روسي في واشنطن.

وأعلنت أمريكا، أمس الخميس، قرارها بطرد تريبلكوف ردا على طرد نائب رئيس البعثة الأمريكية، بارت جورمان.

وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية "نعتبر الطرد الجديد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة. وإجراءاتنا الانتقامية متوقعة".

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واضاف "بذلنا جهودا كبيرة لوقف التصعيد الذي فرضه الأمريكيون. وحثنا وزارة الخارجية على إعادة النظر في موقفها تفاديا لتبادل الضربات لكننا واجهنا رفضا قاطعا رافقه التهديد باعتقال دبلوماسينا إذا بقي ولو ليوم آخر في واشنطن"

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