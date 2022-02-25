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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: عودة معلول وعبد المنعم وهاني للتشكيلة الأساسية

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس: "قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء  تعديلات على تشكيل الفريق في مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور للمجموعات لبطولة إفريقيا".

وتابع: "يعود محمد عبد المنعم لخط دفاع الفريق بجانب ياسر إبراهيم بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام مصر للمقاصة في الدوري وكذلك يعود علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى بدلا من محمود وحيد بعد غيابه أيضا عن مباراة المقاصة.

كذلك يعود كل من محمد هاني لقيادة الجبهة اليسرى بدلا من كريم فؤاد وعمرو السولية على حساب لويس ميكسوني في خط الوسط فيما يستمر محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة صن داونز. 
ويدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم لمدة ٤٨ساعة بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

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