موسيماني للاعبي الأهلي: لا تخذلونى.. والفوز على صن داونز له طابع خاص عندي وعند الجمهور

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس: "عقد الجنوب افريقي موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين أكد لهم أن مباراة صن دوانز لها طابع خاص جماهيرياً وايضا من جانب المنافس علي صدارة المجموعة الأولي والتأكيد علي تفوقنا منذ مباريات الموسم الماضي.



وتابع: "شدد المدير الفني أن المباراة من ثلاث نقاط ولابد من استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق المكسب ونسيان أي نتائج سابقة ولابد من الدخول اللقاء بتشوة استعادة صدارة الدوري.



وواصل: "أشار الجنوب افريقي أنه يجب علينا نحن وصن داونز أن نقاتل من أجل المركزين الأول والثاني واستغلال ذلك ولا ننظر للعاطفة هنا خاصة أن الهلال والمريخ ربما يوقعان بعضهم البعض في نتائجهما خلال البطولة".

وأوضح موسيماني أن الفريق يشارك في موسم طويل وعلى الجميع أن يكونوا على درجة ‏عالية من الاستعداد وأن يكون لديهم قناعة أن الجميع سوف يحصل على فرصته في ظل ‏توالي المباريات.