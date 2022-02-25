عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني للاعبي الأهلي: لا تخذلونى.. والفوز على صن داونز له طابع خاص عندي وعند الجمهور

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس: "عقد الجنوب افريقي  موسيماني المدير الفني للأهلي  جلسة مع اللاعبين أكد لهم أن مباراة صن دوانز لها طابع خاص جماهيرياً وايضا من جانب المنافس علي صدارة المجموعة الأولي والتأكيد علي تفوقنا منذ مباريات الموسم الماضي.

وتابع: "شدد المدير الفني أن المباراة من ثلاث نقاط ولابد من استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق المكسب ونسيان أي نتائج سابقة ولابد من الدخول اللقاء بتشوة استعادة صدارة الدوري.

وواصل: "أشار الجنوب افريقي أنه يجب علينا نحن وصن داونز أن نقاتل من أجل المركزين الأول والثاني واستغلال ذلك ولا ننظر للعاطفة هنا خاصة أن الهلال والمريخ ربما يوقعان بعضهم البعض في نتائجهما خلال البطولة".

وأوضح موسيماني أن الفريق  يشارك في موسم طويل وعلى الجميع أن يكونوا على درجة ‏عالية من الاستعداد وأن يكون لديهم قناعة أن الجميع سوف يحصل على فرصته في ظل ‏توالي المباريات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

وزير دفاع أوكرانيا: الجيش الروسي يستعد لمرحلة جديدة من الهجوم

ترشيحاتنا

مسؤول أوكراني يعلن إسقاط طائرة روسية فوق كييف

أفريقيا يا أبطال.. جماهير الزمالك تساند الفريق قبل مواجهة الوداد

CNN: الجيش الروسي على بعد أميال قليلة من كييف

أوكرانيا.. الجيش الروسي يعاود قصف كييف مجددا

موسيماني للاعبي الأهلي: لا تخذلونى.. والفوز على صن داونز له طابع خاص عندي وعند الجمهور

شبانة: عودة معلول وعبد المنعم وهاني للتشكيلة الأساسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ