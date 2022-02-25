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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفريقيا يا أبطال.. جماهير الزمالك تساند الفريق قبل مواجهة الوداد

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بطولة مش هزار.. افريقيا يا أبطال لدعم فريق نادي الزمالك قبل مباراته غدا أمام الوداد المغربي في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وشارك جماهير القلعة البيضاء رسائل تشجيع ودعم للاعبين، مطالبين بالبطولة الافريقية.

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السفير المصري في المغرب: العلاقة بين الزمالك والوداد قوية

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رئيس بعثة المريخ: جماهير الزمالك في السودان كبيرة.. والأهلي مثل الأندية الأوروبية

ويواجه فريق الزمالك نظيره الوداد المغربي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره بالمغرب.

 

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.

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