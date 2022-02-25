أفريقيا يا أبطال.. جماهير الزمالك تساند الفريق قبل مواجهة الوداد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بطولة مش هزار.. افريقيا يا أبطال لدعم فريق نادي الزمالك قبل مباراته غدا أمام الوداد المغربي في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وشارك جماهير القلعة البيضاء رسائل تشجيع ودعم للاعبين، مطالبين بالبطولة الافريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الوداد المغربي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره بالمغرب.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.