مسؤول أوكراني يعلن إسقاط طائرة روسية فوق كييف

أعلن أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أن قوات بلاده أسقطت طائرة "معادية" فوق كييف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه.

وأضاف هيراشينكو في تصريحات صحفية أن "الطائرة التي أسقطناها فوق كييف اصطدمت بمبنى سكني وتسببت باشتعال النيران".

وذكرت الداخلية الأوكرانية في بيان أن الضربات الروسية ضد العاصمة كييف استمرت بصواريخ كروز أو باليستية، مشيرةً إلى الجيش الروسي عاود قصف العاصمة كييف مجددًا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس توقف عمليات القتال بشكل مؤقت ونجاح اليوم الأول من عملية غزو أوكرانيا.

ومنذ قليل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للقوات الروسية إلى كييف العاصمة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية بسماع دوي انفجارين كبيرين في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من العلميات العسكرية التي شنتها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية.

وبدأ الهجوم الروسي فجر الخميس، بقصف صاروخي على المناطق الشرقية في أوكرانيا، تلاه غارات جوية شملت مناطق متفرقة من البلاد، وطالت مدنا في الغرب.

وكان الهدف من عمليات اليوم الأول هو تحييد القدرات الجوية والدفاع الجوي الأوكراني، بالإضافة إلى السيطرة على بعض المناطق في المنطقة الشرقية وتدشين محاور القتال والحركة للأيام المقبلة.