تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.. وموعد القرعة

انتهت مباريات مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس وأسفرت النتائج عن تأهل ثمانية فرق لدور الـ16.

وجاءت الفرق المتأهلة هي كالتالي:

إشبيلية الإسباني



أتالانتا الإيطالي

لايبزيج الألماني

بورتو البرتغالي

برشلونة الإسباني

ريال بيتيس الإسباني

رينجرز الأسكتلندي

سبورتنج براجا البرتغالي

وسوف تلتقي تلك الفرق مع أصحاب الصدارة للمجموعات الثمانية في الدوري الأوروبي والذين لم يشاركوا في مرحلة خروج المغلوب وهم كالتالي:

ليون الفرنسي

موناكو الفرنسي

سبارتاك موسكو الروسي

إينتراخت فرانكفورت الألماني

جالاتا سراي التركي

ريد ستار بلجراد الصربي

باير ليفركوزن الألماني

وست هام يونايتد الإنجليزي

موعد القرعة

وستقام القرعة اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

تأهل فريق جلاسكو رينجرز الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل 2-2 أمام بوروسيا دورتموند، في إياب دور خروج المغلوب، على ملعب "ايبروكس ستاديوم".



ويأتي تأهل رينجرز الى ثمن النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2.



وسجل رينجرز هدف التقدم عن طريق جميس تافيرنير من ضربة جزاء في الدقيقة 22، بينما سجل دورتموند هدف التعادل عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 31.



وفي الدقيقة 42 سجل دورتموند هدف ثاني عن طريق دونيايل مالين، في حين عاد جميس تافيرنير وسجل هدف التعادل في الدقيقة 57.

كما تأهل فريق ريال بيتيس الإسباني إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، رغم تعادله مع ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي (0-0) في مباراة إياب المرحلة الأولى من دور خروج المغلوب.



واستفاد فريق الأندلس من فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في روسيا، قبل أسبوع، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وكانت المباراة اليوم متكافئة في أغلب دقائقها بين الفريقين، دون أن يتمكن أي منهما من الوصول إلى مرمى الطرف الآخر.

كما تأهل فريق إشبيلية الإسباني إلى المرحلة الثانية من دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي، رغم خسارته (0-1) أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، في لقاء إياب المرحلة الأولى.



واستفاد فريق الأندلس من فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع في إسبانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالتالي فإن تأهله يأتي بمجموع المباراتين بنتيجة (3-2).

وبلغ فريق لايبزيج الألماني، المرحلة الثانية من دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على مضيفه ريال سوسيداد الإسباني، في لقاء إياب المرحلة الأولى (3-1).



وبالنظر لتعادل الفريقين ذهاباً في ألمانيا يوم الخميس الماضي (2-2)، فإن لايبزيج يتأهل بتفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة (5-3).



تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 39 عن طريق المدافع ويلي أوربان، وفي الدقيقة الـ 59 أضاف المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا.

وتأهل فريق أتالانتا الى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نظيره أولمبياكوس (3-0)، في إياب دور خروج المغلوب، على ملعب " كارايسكاكيس ".



وسجل أتالانتا هدف التقدم عن طريق حوايكم مايهلي في الدقيقة 40، ثم سجل روسلان مالينوفسكي هدفين في الدقائق 67 و69.



يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتالانتا بهدفين مقابل هدف.