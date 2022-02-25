بعد إنعاش خزائنه بـ 64 مليون جنيه.. اتحاد الكرة: مكافآت ضخمة للاعبي المنتخب قبل السنغال

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس:"تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الاتحاد الأفريقي يؤكد ارسال مكافأة الفراعنة من المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية والوصول للمباراة النهائية يوم 5 مارس المقبل".

وتابع: "يحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على 4 مليون دولار أي ما يعادل 64 مليون جنيه مصري، وهي مكافأة تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي استضفتها الكاميرون وخسرت البطولة لصالح المنتخب السنغالي الذي سيحصل على 5 مليون دولار مكافأة الفوز بالبطولة".

وواصل: "أكد الكاف في خطابه أن مستحقات المنتخبات المشاركة في البطولة سيتم صرفها في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس، على أن يتم ارسالها للاتحادات يوم 4 و 5 من الشهر المقبل، وهو ما تنص عليه لائحة البطولة على أن يكون الحد ألأقصى لإرسال المكافآت شهر من تاريخ نهاية البطولة.