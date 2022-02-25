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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري يروج لمسلسل توبة رمضان 2022

صدى البلد

روج الفنان ماجد المصري، لمسلسله الجديد “توبة” في شهر رمضان القادم وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ومن المقرر عرض مسلسل توبة على منصة شاهد، وعلق ماجد المصري: “مسلسل ( توبه ) رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله”.

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وكشف الفنان ماجد المصرى، عن أمنياته في العام الجديد 2022، والتي يأتي على رأسها اختفاء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماجد المصرى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «فيروس كورونا تسبب في ضياع ناس عزيزة على قلوبنا».

وتابع الفنان ماجد المصرى خلال مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في مدينة جدة السعودية أنه يتمنى وجود أفلام سينمائية مشتركة بين مختلف الدول العربية وبين مصر والسعودية.

ابنة ماجد المصري

احتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري في حفل عائلي بالمنزل، تصدر بعدها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول مقطع فيديو بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري.

وعلق الفنان ماجد المصري على عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري التي ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة بحجابها الأبيض واعتمدت على الماكياج الهادئ، ونشر صورًا من الحفل البسيط عبر حساباته على السوشيال ميديا، لتصبح صور زوج ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير. 

وكتب الفنان ماجد المصري: «تم بحمد الله كتب كتاب ابنتي ماهي على مصطفى القاضي.. عقبال عندكم جميعا إن شاء الله»، ليتصدر حفل عقد قران ابنة ماجد المصري مؤشر البحث على جوجل.

وقال الفنان ماجد المصري، إنه بكى  من الفرحة أثناء عقد قران نجلته، معلقًا : " بعرف أعيط بس معرفتش أغني". 

وأضاف ماجد المصري، خلال مداخلة ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكذبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أن مشاعر الأب تجاه البنت على عكس الولد، مؤكدًا :" لما أحمد ابنى اتجوز مبكتشي".
وتابع: "البنت بالنسبة للأب حاجة غالية، والأب بيكون فى حالة صعبة لحظة زواج نجلته.. وإحساسا لا يشعر به غير الأب.. الأب لما بنته بتتجوز بيحس إن في حاجة بتتشال من جواه".

ولفت إلى أن زوج ابنته من عائلة مميزة، وشخصية محترمة، وأنه اشترى راجل لـ ابنته.

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