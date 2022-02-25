مركز سقارة: دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات في فن استثمار الموارد البشرية

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي، إذ ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 28 عدد 3 دورات تدريبية جديدة وهي: استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ، وتنمية مهارات القيادات في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة ، إعداد دراسات جدوي وخطط الصيانة ونفقات التشغيل، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 104 متدربين من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية التدريب وبناء قدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية وفي ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين وهما: (تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والتخطيط والتميز المؤسسي والموارد البشرية، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والإتيكيت والمراسم)، واستفاد من هذه الدورات 54 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تركز على الاستثمار في العنصر البشري بشكل كبير ومن وسائل هذا الاستثمار هو التدريب والذي أصبح يحتل مكانة الصدارة في أولويات الوزارة، فالتدريب الإداري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات والأساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم الموكلة لهم وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبالتالي رفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية، لافتاً إلي أن التدريب هو أحد أهم الوسائل المستخدمة في عملية تطوير وتنمية قدرات العاملين بالمحليات، كما أن التدريب يعتبر وسيلة من أهم الوسائل التي تجعل العاملين أكثر تقبلاً للتغيير والتطوير الحالي تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي .