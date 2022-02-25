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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة.. مشروب يخفض ضغط الدم ونصائح طبية عند التهاب ثدي المرأة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

الليمون.. مشروب يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

يشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه قاتل صامت لأنه يضغط بشدة على القلب دون أن ينتج عنه علامات تحذيرية صارخة. 

لذلك على الرغم من أن الحالة منتشرة في أنحاء العالم ، إلا أن الملايين لا يدركون أنهم مصابون.

كل ما لا تعرفه عن التهاب الثدي عند المرأة

تنسى الأمهات الجدد  أنه بالإضافة إلى رعاية أطفالهن ، فإنهن بحاجة إلى رعاية صحتهن جيدًا أيضًا ، وإذا شعرن بالمرض أو غير المعتاد ، فيجب عليهن مراجعة أطبائهن لاستبعاد أي شيء خطير.

لكن قد يعاني السيدات من التهاب الثدي هو عدوى شائعة تصيب أنسجة الثدي ويمكن أن تسبب الألم والتورم والاحمرار في الثديين".

لراحة جهازك الهضمي.. وصفة الفاصوليا الخضراء بالتوابل

من الصعب للغاية مقاومة الأطعمة المقلية والمالحة والحارة والمعالجة .

 ولكن ، يجب أيضًا معرفة أن مثل هذه الأطعمة يمكن أن تكون ضارة للغاية بالصحة ويمكن أن تؤثر أيضًا على الجهاز الهضمي .

 على هذا النحو ، إذا كنت تتطلع إلى أخذ قسط من الراحة من جميع الوجبات الخفيفة غير الصحية وغير المناسبة 

إضافة معلقة بمكون واحد للأرز يساعد على خفض السعرات الحرارية بنسبة 50٪

تميز خفض السعرات الحرارية في معظم خطط إنقاص الوزن ، ولكن القيام بذلك قد يكون صعبًا في بعض الأحيان. 

يميل الكثير من الناس إلى تجنب الكربوهيدرات ، وخاصة الأرز ، من أجل تحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن .

فإن كل ما تحتاجه هو مكون مطبخ واحد متاح بسهولة لخفض السعرات الحرارية في الأرز أثناء طهيه.

ولكن قبل ذلك ، من المهم أن نفهم كيف يتفاعل الأرز في الجسم.

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