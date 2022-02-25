أضرار كبيرة سببها الهجوم الروسي على موقع عسكري في أوكرانيا.. شاهد

عرضت فضائية" يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد لقطات لأضرار كبيرة سببها الهجوم الروسي على موقع عسكري في أوكرانيا.



وأفاد الفيديو، أن القصف الروسي قد سبب لأوكرانيا إتلاف صفائف الرادارات ومركبات ومعدات عسكرية أخرى الخميس في منشأة عسكرية أوكرانية خارج مدينة ماريوبول الشرقية. استهدف القصف الروسي عدة مدن وقواعد عسكرية.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القانون العسكري وحالة الطوارئ في البلاد، قائلاً إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.



