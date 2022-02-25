عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. هطول أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، تهيئة فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق بريدة، حائل وشمال منطقة الرياض والشرقية (القيصومة) في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

اليوم هو الأصعب.. أوكرانيا تصف الخطة الروسية لاقتحام كييف

ترشيحاتنا

نور ما بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ضمان 3 سنوات.. غرامة تواجه مورد خدمات التشطيبات والصيانة المنزلية فى هذه الحالة

كييف شبه خالية من الحركة بعد العملية العسكرية الروسية..شاهد

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجوم أوكرانيا "المتعمد"

دار نشر "عصير الكتب".. تأصيل فكر الإخوان ما بين تاريخ مشبوه وحاضر متخفّي

كييف تستيقظ على دوي صافرات الإنذار بعد التعرض لقصف روسي جديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ