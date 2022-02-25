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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس عصرية.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

حرصت الفنانة ليلي أحمد زاهر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ليلي أحمد زاهر، في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح اللون و نسقت معه بلوفر جمع بين اللون البينك و اللبني و الأبيض أيضا، وتميزت إطلالتها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق.

انتعلت ليلى أحمد زاهر، حذاءً رياضيا مسطحًا مع حقيبة صغيرة الحجم باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي أحمد زاهر على تسريحة شعر بسيطة للغاية، وبعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

يذكر أن الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، روجت لأحدث أعمالها من خلال نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة "عائلة لاسعة جدا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وفي سياق آخر، احتفلت أسرة فيلم "المحكمة"، بعرض الفيلم بدور السينما، بإقامة عرض خاص للفيلم  بحضور أبطاله و منهم، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف احمد عبد الله، والمخرج محمد أمين، والمنتج أحمد السبكي ونجله المخرج كريم السبكي .

 

وحضر أيضا عدد من نجوم الفيلم لتهنئتهم علي العمل منهم النجم أحمد حاتم وغيرهم العديد من صناع السينما .

 

كان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

 

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها

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