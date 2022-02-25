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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تستيقظ على دوي صافرات الإنذار بعد التعرض لقصف روسي جديد.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، على دوي صافرات الإنذار، بعد تجدد القصف الروسي على العاصمة.

ودعت السلطات الأوكرانية المواطنين إلى الاختباء في الملاجئ، مع بدء القصف الروسي في وقت مبكر هذا الصباح.

وأفاد رئيس بلدية كييف بأن العاصمة كييف تعرّضت لهجوم صباح الجمعة، فيما أصاب صاروخ مطار في مدينة ريفن غرب البلاد.

وذكرت وكالة “رويترز” أن صفارات الإنذار دوّت في مدينة لفيف غرب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

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وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.

 

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