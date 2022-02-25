الرئيس الأوكراني يطالب روسيا بحوار عاجل.. ويدعو شعبه للتظاهر

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، قبل قليل، لتصريحات الرئيس الأوكراني، الذي دعا روسيا لحوار عاجل، ودعا شعبه للتظاهر ضد الهجوم الروسي.

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لمواطنين من أوكرانيا يكثفون جهود التبرع بالدم في مواجهة الغزو الروسي.

طالبت المستشفيات في مدينتي لفيف وأوديسا الأوكرانيتين السكان بضرورة التوجه والتبرع بالدم لمواجهة الإصابات التي وقعت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية صباح الخميس.

وقالت السلطات في مدينة لفيف بشرق أوكرانيا، إن شرط الحصول على تصريح بالإقامة في المدينة للتبرع بالدم أصبح غير قائم بحيث يكفي أن يقدم المتبرع جواز السفر.

وأدى تيسير الإجراء بالإضافة إلى تسارع الأحداث العسكرية في أوكرانيا إلى توجه العديد من السكان إلى مقرات التبرع بالدماء في شارع بيكارسكا في لفيف منذ صباح اليوم.

