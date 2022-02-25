مراسل إكسترا نيوز : القوات الروسية أصبحت على بعد كيلو مترات من العاصمة

ذكر مراسل “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل ، قبل قليل ، أن القوات الروسية أصبحت على بعد كيلو مترات من العاصمة .

وعلى صعيد آخر ، عرضت فضائية “ يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لمواطنين من أوكرانيا يكثفون جهود التبرع بالدم في مواجهة الغزو الروسي.

طالبت المستشفيات في مدينتي لفيف وأوديسا الأوكرانيتين السكان بضرورة التوجه والتبرع بالدم لمواجهة الإصابات التي وقعت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية صباح الخميس.

وقالت السلطات في مدينة لفيف بشرق أوكرانيا، إن شرط الحصول على تصريح بالإقامة في المدينة للتبرع بالدم أصبح غير قائم بحيث يكفي أن يقدم المتبرع جواز السفر.