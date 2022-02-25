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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دار نشر "عصير الكتب".. تأصيل فكر الإخوان ما بين تاريخ مشبوه وحاضر متخفّي

عصير الكتب
عصير الكتب

في واقعة أثارت تساؤلات عِدة في الأوساط الثقافية في مصر، افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض عصير الكتب الذي تنظمه دار نشر "عصير الكتب" خلال الفترة من 11 وحتى 28 فبراير.

الحدث قد يبدو للعامة مستساغًا ومحمودًا في مصر بحُلتها الجديدة ورؤيتها المتطلعة لتمكين ودعم الثقافة كعنصر رئيس في بناء الدولة الحديثة بمفهومها القائم على التنمية الثقافية والتوعوية، غير أن الخلفية التاريخية لـ دار النشر - التي مُنحت شرف الافتتاح الرسمي – تلامسها شُبهات كثيرة وتُطرح بشانها تساؤلات تحتاج لتفسيرات أخرى حول هويتها وأهدافها وما ترمي إليه من شِبه تطبيع ثقافي مع مصر الجديدة على عكس ما كانت تستهدف منذ سنوات قريبة.

بالكاد، السيد محافظ أسيوط احتفى بالحدث دون الإلمام الكامل بالمعلومات حول الفاعل، والتاريخ الذي نطرحه خلال السطور التالية.

دار نشر "عصير الكتب" وتأصيل فكر الإخوان

في مصر.. لا ادخنة بلا نيران، وفي الاوساط الثقافية والأدبية لا اتهامات بلا حقائق وعناوين مثبتة، فالكتب لا تكذب والناشر لا يستطيع التنصل من أعماله.

وعُرفت دار نشر عصير الكتب، باعتبارها أكثر دور النشر المصرية نشرًا لكتب الإخوان الهاربين، سواء من القيادات مثل علي محمد الصلابي ويوسف القرضاوي وأنور الجندي وبعض شباب الإخوان الهاربين في تركيا.

وأشار إلى ذلك، الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي " سامح فايز" والذي كشف في مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد بتاريخ 3 ديسمبر 2021، أن دار نشر عصير الكتب تستهدف تمرير أفكار الإخوان من خلال الكتب التي انتشرت بعد أحداث 2011، وأنه عقب فتح هذا الملف هاجمته قنوات الإخوان بشكل شرس.

الباحث حذر من خلال حديثه:" الدار نشرت 20 كتابًا لقيادات الغخوان، ومعدلات القراءة لهذه النوعية من الكتب مرتفعة وهو ما ينذر بكارثة فيما يتعلق بالتأثير على أفكار الشباب تحت مسمى «رواية» وهي في الأصل تحتوى على أفكار متطرفة.

كما نشرت دار عصير الكتب، كتابًا بعنوان "أصحاب الاخدود" لـ رفاعي سرور أحد رموز السلفية الجهادية، ويعتبر من الرعيل الأول لحركات السلفية الجهادية، حيث كان ضمن المتهمين الرئيسين في القضية المعروفة باسم «قضية تنظيم الجهاد» إثر اغتيال الرئيس السادات عام 1981 وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

منع "عصير الكتب" من المشاركة في معرض مدينتي

ولدار عصير الكتب سابقة مع الهيئة العامة للكتاب، والتي عمدت إلى منع الدار من المشاركة في معرض مدينتي للكتاب.

وهنا لم يجد مدير دار النشر، ملاذًا للشكوى سوى باللجوء لقنوات الإخوان التي ضخّمت الحدث عمدًا وأفردت له مساحة كبيرة، ونقلت عن مدير دار عصير الكتب منشوراته عبر شاشاتها.

ووجه مدير دار النشر إساءة للهيئة العامة للكتاب، نقلتها قناة مكملين الإخوانية، حيث كتب متسائلًا: "بأي طريقة تُدار هيئة الكتاب .. بالقوانين واللوائح ام بالشائعات والقرارات الفردية والخاصة".

وتابع: "هل أصبحت الهيئة العامة للكتاب تدار من خارجها، بشائعات يرددها افراد هم نفسهم محل شبهات".

لماذا تدعمها قنوات الإخوان ؟

وكشفت قضية منع الدار من المشاركة في معرض مدينتي بعض الميول الغائبة عن العامة بالنسبة لدار نشر عصير الكتب التي ضجت لها وسائل الإعلام الإخوانية.

وباتت الأزمة السابقة بمثابة بالونة اختبار لدار النشر، والتي من خلالها انكشفت حقائق قد تكون مجهولة للبعض ومنهم بالتأكيد السادة المسؤولين في ديوان عام محافظة اسيوط.

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