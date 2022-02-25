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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يفجر جسرا للحيلولة دون وصول الدبابات الروسية إلى العاصمة

صدى البلد

أعلن الجيش الأوكراني، تفجير جسر بالقرب من العاصمة كييف لوقف قافلة من الدبابات الروسية قادمة من إيفانكيف.
وأكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ - تقارير تفيد بأن قافلة من الدبابات الروسية اخترقت إيفانكيف وكانت متجهة إلى العاصمة كييف عبر فيشهورود.
وأضاف أن "الدبابات قادمة. نحن نُقاتل. المعارك قادمة".
وفي الوقت نفسه، أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وكالة أنباء (يوكرنفورم) بأنها أوقفت قافلة الدبابات.
وقالت هيئة الأركان العامة "فجرنا الجسر، وأوقفناهم".
 

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