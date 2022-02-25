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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس برلمان كوت ديفوار : إنجازات مصر في البنية الأساسية مهمة ونتطلع لزيادة التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل Adama Bictogo، القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري بمقر البرلمان الإيفواري. 

وعقد الجانبان اجتماعا بحضور الدكتور Fomoussa Coulibaly، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي البرلمان الإيفواري في البرلمان الأفريقي، والدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في كوت ديفوار.
وأكد شريف الجبلي، الأولوية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتناول سيادته سبل دعم وتطوير العلاقات بين مجلسي النواب المصري والإيفواري.

وتم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وكوت ديفوار. 

كما بحث الدكتور شريف الجبلي مع القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار إمكانية إقامة جمعية صداقة برلمانية مصرية–إيفوارية في ظل حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار. 

كما عرض د. شريف الجبلي للإنجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية الضخمة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة. 

ورحب القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار بزيارة د. شريف الجبلي لكوت ديفوار لتوطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين، ولتنسيق المواقف بين مجلسي النواب الإيفواري والمصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، دعماً لمواقف البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها مصر في عدد من المجالات، وخاصة في مجال البنية الأساسية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف تبادل الزيارات بين البرلمانين.

برلمان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر المشروعات القومية

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