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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روسيا تحت الحصار الرياضي|اتجاه لسحب شرف تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وتهديد بالغياب عن المونديال

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يبدو أن قطاع الرياضة في روسيا سيدفع ثمن قرار الرئيس فيلاديمير بوتين بإعلان الحرب ضد أوكرانيا، باهظا، حيث بدأت بعض الاتحاد الرياضية في أوروبا في اتخاذ قرارات قوية، بعد ساعات من بدء العدوان الروسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر أمس، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا

ويستعرض “صدى البلد” أبرز ردود الأفعال الرياضية بعد ساعات من ضد الحرب الروسية الأوكرانية:

 

سحب شرف تنظيم دوري الأبطال:

أكدت شبكة بي إن سبورتس الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قرر سحب شرف تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا.

وذكرت شبكة بي إن سبورتس، أن “يويفا” اتخذ قرار بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورج رسميا، وسيتم الإعلان عنه اليوم الجمعة.

كما أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحرب الروسية على أوكرانيا في بيان رسمي، أمس الخميس.

تهديدات بالغياب عن مونديال قطر:

أعلن  كارل نيلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، أنه من غير الممكن أن يلعب منتخب بلاده ضد روسيا حال تأهلهما إلى الجولة الأخيرة من الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022.

كما طالبت اتحادات كرة القدم في السويد وبولندا والتشيك، في بيان مشترك أمس الخميس، نقل المباريات المقرر إقامتها في روسيا في شهر مارس المقبل، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

وجاء في بيان الاتحاد الثلاثة:" لاتعتزم “السويد وبولندا والتشيك” السفر إلى روسيا في شهر مارس المقبل لحوض مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم".

تابع البيان:" نطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي “يويفا” القيام برد فعل سريع، وتقديم الحلول البديلة فيما يتعلق بأماكن استضافة هذه المباريات".

 

روسيا أوكرانيا بوتين دوري الابطال كأس العالم

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