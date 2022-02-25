بعيدا عن الفن.. نجوم أمنوا أنفسهم بمشروعات المطاعم والكافيهات| تعرف عليهم

قرر عدد من النجوم، استثمار أموالهم في مشروعات بعيدة عن الفن منها أشهر المطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية.

وكان من بين هؤلاء النجوم كل من هاني شاكر، مصطفى قمر، حمادة هلال، أحمد حلمي، خالد سليم.

ومحمد عبد الرحمن، اوس اوس، مصطفى خاطر، مصطفى شعبان، أمير كرارة، وغيرهم.

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يذكر أن نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أمير كرارة وهو يصور مسلسله القادم، المقرر عرضه في رمضان، مما نال إعجاب متابعيه.

قال الفنان أحمد حسني ، إنا أول مرة شوفت فيها أمير كرارة كان من خلال برنامج تليفزيوني يقدمه كرارة وبعد ذلك قال الجميع إن أنا وكراره شبه بعض .

وأضاف احمد حسني خلال لقائه في برنامج " بصراحة مع " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنا كنت بضايق جدا لما حد يقولي أن هناك أحد يشبهني "كرارة" قائلا" أنا بعد كدا أتعرف علي الفنان أمير كرارة ولكن لا أتذكر الموقف الذى تعرفت فيه عليه.

وأوضح احمد حسني ، عندما رأيت أمير كرارة لأول مرة وتعرفت عليه شعرت انه " إنسان كويس جدا " ، لافتة إلي انه كان يغير علي أخته الوحيدة جدا وهي زوجة أمير كرارة ولم يكن يتخيل إنها سوف تتزوج في يوم ما.