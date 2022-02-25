عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعيدا عن الفن.. نجوم أمنوا أنفسهم بمشروعات المطاعم والكافيهات| تعرف عليهم

أمير كرارة
أمير كرارة

قرر عدد من النجوم، استثمار أموالهم في مشروعات بعيدة عن الفن منها أشهر المطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية.

 

وكان من بين هؤلاء النجوم كل من هاني شاكر، مصطفى قمر، حمادة هلال، أحمد حلمي، خالد سليم.

 

ومحمد عبد الرحمن، اوس اوس، مصطفى خاطر، مصطفى شعبان، أمير كرارة، وغيرهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 يذكر أن نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر أمير كرارة وهو يصور مسلسله القادم، المقرر عرضه في  رمضان، مما نال إعجاب متابعيه.

قال الفنان أحمد حسني ، إنا أول مرة شوفت فيها أمير كرارة كان من خلال برنامج تليفزيوني يقدمه كرارة وبعد ذلك قال الجميع إن أنا وكراره شبه بعض .

وأضاف احمد حسني خلال لقائه في برنامج " بصراحة مع " المذاع علي قناه  " أم بي سي مصر " ، إنا كنت بضايق جدا لما حد يقولي أن هناك أحد يشبهني "كرارة" قائلا" أنا بعد  كدا أتعرف علي الفنان أمير كرارة ولكن لا أتذكر الموقف الذى تعرفت فيه عليه.

وأوضح احمد حسني ، عندما رأيت أمير كرارة لأول مرة وتعرفت عليه شعرت انه " إنسان كويس جدا " ، لافتة إلي انه كان يغير علي أخته الوحيدة جدا وهي زوجة أمير كرارة  ولم يكن يتخيل إنها سوف تتزوج في يوم ما.

أمير كرارة الفنان امير كرارة رمضان خالد سليم حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

وزارة الدفاع الروسية: فرار واستسلام نحو 150 جنديا أوكرانيًا خلال العمليات العسكرية

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

آخرهم أحمد عزمي.. نجوم وقعوا في شباك الإدمان

عجبي لـ محمد حماقي وتوما تقترب من ربع مليون

اليوم.. إياد نصار في جاردن سيتي من أجل "قانون العمل"

أخبار الفن| لقاء سويدان: اعتزلت لمروري بفترة صعبة.. سمية الخشاب تعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تكريم الفنانين.. تفاصيل ختام مهرجان يوسف شاهين

محمود الجندي .. مسيرة فنية ومشهد مهم في جنازته وسر "زوج الست"|فيديو

إياد نصار يستأنف تصوير مسلسل قانون العمل في جاردن سيتي

نجوم "اوبريت التأسيس" يتألقون في ملحمة وطنية قدمتها "هيئة السياحة"

ترشيحاتنا

نجم فريق Abba الغنائي السويدي ينفصل عن زوجته بعد 41 عاما من الزواج

أوكرانيا تعلن توغل أولي الوحدات الروسية في كييف

مفيش أتربة وأمطار.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس لمدة 72 ساعة

بث مباشر.. خطبة الجمعة والصلاة من الحرمين الشريفين

كوكسال بابا.. قصة إنسانية وراء أسطورة «ملك الضحك» على السوشيال ميديا

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ